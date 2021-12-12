Во Владимирской области планируют заняться обводнением осушенных торфяных болот

.

11 декабря в рамках Владимирского инвестиционного конгресса врио Губернатора Александр Авдеев и генеральный директор ООО «Гринвест» Игорь Ахмеров подписали соглашение о реализации климатического проекта по обводнению осушенных торфяных болот во Владимирской области. Документ не налагает на стороны каких-либо финансовых обязательств.

Планируется, что теперь "белый дом" и компания "Гринвест" будут совместно заниматься повышением уровня пожарной безопасности во Владимирской области, экологической реабилитацией выработанных торфяников и их превращением в болото.

Как сообщают в администрации Владимирской области, «Гринвест» занимается комплексной реализацией проектов по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа, образующегося в результате деятельности человека. Среди основных направлений деятельности компании – компенсационная высадка лесов и обводнение торфяников.

Напомним, в регионе каждое лето достаточно остро стоит проблема торфяных пожаров. Так что новый проект весьма актуален.