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Здоровье12 декабря 2021 7:52

Во Владимирской области 12 декабря 2021 года коронавирусом заболели 295 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 12 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 66 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Муромском, 36 сл. в Ковровском, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Александровском, 15 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Суздальском, 12 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Селивановском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховце, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 111 случаев заболевания (17 719 сл. в г. Владимире, 8747 сл. в Гусь-Хрустальном, 8463 сл. о. Муром, 7006 сл. в Ковровском, 3897 сл. в Александровском, 3777 сл. в Петушинском, 3155 сл. в Юрьев-Польском, 3243 сл. в Вязниковском, 3268 сл. в Кольчугинском, 3187 сл. в Суздальском, 2501 сл. в Собинском, 2591 сл. в Киржачском, 1922 сл. в Меленковском, 1818 сл. в Гороховецком, 1600 сл. в Камешковском, 1352 сл. в Селивановском, 1053 сл. в Судогодском, 812 сл. в г. Радужном).