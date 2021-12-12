Во Владимирской области 12 декабря 2021 года коронавирусом заболели 295 человек

На территории Владимирской области 12 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 66 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Муромском, 36 сл. в Ковровском, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Александровском, 15 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Суздальском, 12 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Селивановском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховце, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 111 случаев заболевания (17 719 сл. в г. Владимире, 8747 сл. в Гусь-Хрустальном, 8463 сл. о. Муром, 7006 сл. в Ковровском, 3897 сл. в Александровском, 3777 сл. в Петушинском, 3155 сл. в Юрьев-Польском, 3243 сл. в Вязниковском, 3268 сл. в Кольчугинском, 3187 сл. в Суздальском, 2501 сл. в Собинском, 2591 сл. в Киржачском, 1922 сл. в Меленковском, 1818 сл. в Гороховецком, 1600 сл. в Камешковском, 1352 сл. в Селивановском, 1053 сл. в Судогодском, 812 сл. в г. Радужном).