Ночью на трассе "М-7 Волга" в Собинском районе из-за нарушения скоростного режима погиб мужчина

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

12 декабря около 2.30 на 149 километре трассы «М-7 Волга» в Собинском районе произошло ДТП с погибшим.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 48-летний водитель автомобиля "ГАЗ" ехал со стороны города Москвы в сторону города Владимира. Ехал, по словам полицейских, с превышением скорости. При этом на дороге из-за сильного мороза образовалась наледь. В результате водитель потерял управление, машину занесло, и она врезалась в стоящий впереди полуприцеп "Тонар" в составе автомобиля "Мерседес".

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир автомобиля "ГАЗ" скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками полиции.