Пять человек погибли в ДТП в Гороховецком районе

12 декабря около 5 часов утра на 323 километре трассы "М-7 Волга" на территории Гороховецкого района Владимирской области в ДТП погибли пять человек.

КАк сообщили в управлении МВД России по Владимирской области, смертельное ДТП произошло, когда водитель легкового автомобиля "ВАЗ" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино". В результате аварии погибли водитель лепгковушки и четверо его пассажиров. В грузовике никто не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД гороховецкой полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Информация уточняется.