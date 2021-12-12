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Происшествия12 декабря 2021 7:20

Пять человек погибли в ДТП в Гороховецком районе

Во Владимирской области столкнулись "ВАЗ" и грузовик "Хино"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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12 декабря около 5 часов утра на 323 километре трассы "М-7 Волга" на территории Гороховецкого района Владимирской области в ДТП погибли пять человек.

КАк сообщили в управлении МВД России по Владимирской области, смертельное ДТП произошло, когда водитель легкового автомобиля "ВАЗ" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино". В результате аварии погибли водитель лепгковушки и четверо его пассажиров. В грузовике никто не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД гороховецкой полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Информация уточняется.