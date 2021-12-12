Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

Фото предоставлено УМВД России пор Владимирской области.

10 декабря около 18.30 на 6 километре автодороги "Великодворье – Барсуки" в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир "Лады".

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, молодая девушка за рулем автомобиля отечественного производства ехала с двумя подругами со стороны деревни Парахино. И когда нужно было повернуть направо водитель не справилась с управлением, в результате чего машина сначала выехала на полосу встречного движения, а потом слетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и одна из ее подруг (всем трем девушкам было 22 года) погибли на месте дорожного происшествия, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.