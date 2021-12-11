Владимирские дорожники заплатят за сбитого на дороге инвалида

Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры Судогодского района в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области к местному жителю и государственному унитарному предприятию Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением.

В июле прошлого года недалеко от базы Судогодского ДСУ водитель, управляя автомобилем MAN, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на пешехода, передвигавшуюся на инвалидном кресле-коляске. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, вследствие чего в течение длительного времени находилась на лечении в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира». Стоимость лечения пациентки, оплаченная территориальным фондом обязательного медицинского страхования, составила 176602 рублей 92 копеек.

Постановлением Судогодского районного суда Владимирской области уголовное дело по обвинению водителя в прекращено, он освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Но судом установлено, что в момент аварии водитель исполнял трудовые обязанности в ГУП «ДСУ № 3», ДТП совершено на автомобиле, принадлежащем ГУП «ДСУ № 3». Вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора. С ГУП Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» взыскан ущерб в размере 176602,92 руб., а также государственная пошлина. Исковые требования прокуратуры к мужчине оставлены без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило.