Во Владимирской области планируют наполнить водой осушенные раньше торфяные болота

В регионе решили реализовать климатический проект по обводнению осушенных торфяных болот во Владимирской области, их экологической реабилитации, повышению качества жизни местных жителей.

В этом областной администрации поможет компания "Гринвест", среди основных направлений деятельности которой - компенсационная высадка лесов и обводнение торфяников. Стороны в пределах своей компетенции и полномочий планируют сотрудничать в снижении уровня пожарной безопасности во Владимирской области, экологической реабилитации выработанных торфяников и возобновлении в них болото- и торфообразовательных процессов, развитии экологического образования и просвещения.