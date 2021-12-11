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Общество11 декабря 2021 14:53

Во Владимирской области планируют наполнить водой осушенные раньше торфяные болота

Это поможет предотвратить новые лесные пожары
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В регионе решили реализовать климатический проект по обводнению осушенных торфяных болот во Владимирской области, их экологической реабилитации, повышению качества жизни местных жителей.

В этом областной администрации поможет компания "Гринвест", среди основных направлений деятельности которой - компенсационная высадка лесов и обводнение торфяников. Стороны в пределах своей компетенции и полномочий планируют сотрудничать в снижении уровня пожарной безопасности во Владимирской области, экологической реабилитации выработанных торфяников и возобновлении в них болото- и торфообразовательных процессов, развитии экологического образования и просвещения.