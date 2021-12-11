Владимирская управляющая компания заплатит горожанину за упавшую на машину глыбу льда

Владимирец обратился с иском к управляющей организации ООО «МУПЖРЭП» о возмещении ущерба. В обоснование иска указал, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль CHEVROLET NIVA. 23 января в этом году его автомобиль был припаркован возле дома, в котором он проживает, на улице Юбилейной, а на следующий день он обнаружил автомобиль поврежденным, на крыше автомобиля лежала глыба льда. Он обратился в полицию, а позднее – в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба.

Представитель ответчика УК ООО «МУПЖРЭП» полагал, что истцом не представлено доказательств, что ущерб возник вследствие действий (бездействия) УК ООО «МУПЖРЭП». Кроме того, между УК ООО «МУПЖРЭП» и ООО «Спецстрой» заключен договор на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе по очистке крыши от снега. Такая очистка указанного дома была проведена подрядной организацией накануне - 22 января. По делу была проведена комплексная трасологическая и автотовароведческая экспертиза, которая подтвердила, что повреждения, причиненные автомобилю истца, могли быть образованы в результате падения снега/льда с крыши дома в указанное в иске время.

Решением суда исковые требования С.удовлетворены, с ООО «МУПЖРЭП» в пользу С. взыскан материальный ущерб и судебные расходы. Решение суда в законную силу не вступило.