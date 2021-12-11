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Общество11 декабря 2021 11:49

В Гороховце построят предприятие по производству картона

В его развитие планируют вложить пятнадцать миллионов рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В Гороховецком районе в ближайшие четыре года планируют построить предприятие по выпуску картонной продукции, на котором планируется создать 200 рабочих мест. Проектная мощность нового производства составит 150 тысяч тонн картонных изделий в год. Первые шаги сделают уже в этом году, а завершить строительство должны в 2025.

Администрация Владимирской области и администрация Гороховецкого района в пределах своих полномочий окажут инвестору необходимое содействие в решении ряда важных вопросов, в том числе обеспечения производства необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, технической возможностью подключения производственных мощностей к газораспределительной сети, в получении необходимых согласований и разрешений на строительство, кадровом обеспечении инвестпроекта. Создаст предприятие компания «Николь-Пак Империал», действующие производства которой расположены в Нижнем Новгороде и Муроме, где выпускается гильзовый картон, картонный защитный уголок и картонные гильзы.