В Коврове загорелся склад фабрики по производству дверей

Как рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области, 11 декабря в 07:12 в Коврове загорелся склад фабрики по производству МДФ плит для дверей. Приехавшие в микрорайон Заря на улицу Московская пожарные увидели дым из-под кровли одноэтажного здания.

Площадь пламени составила пять квадратных метров. Его оперативно ликвидировали. Сгорела обрешётка крыши, погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 6 единиц техники, а также 18 спасателей. Сейчас дознаватели разбираются в причинах случившегося.

А чуть раньше, в 06.35 к спасателям поступило сообщение о пожаре в ЗАО «Муром», крупном производители фанеры, составляющем продукцию в несколько десятков стран.

Сильное задымление наблюдалось в отдельно стоящем здании для сортировки листов фанеры на Промышленном проезде. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, огонь потушили на 24 квадратных метрах.

В результате пожара в ЗАО «Муром» пострадал бункер по обработке древесной стружки. На пожар выезжали 23 сотрудника структур МЧС и 8 единиц техники. Причины пожара сейчас выясняют.