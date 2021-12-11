Владимирскую администрацию обязали провести коммуникации на участок многодетной семье

Владимирская прокуратура, куда обратилась за помощью многодетная семья, потребовала через суд обязать городскую администрацию обеспечить инфраструктурой участок земли, бесплатно выделенный многодетным родителям.

Представитель административного ответчика администрации г. Владимира и заинтересованного лица Управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира возражал против удовлетворения исковых требований. Но решением суда административное исковое заявление удовлетворено. Мэрия Владимира обязана до конца 2022 года обеспечить строительство инженерной (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведение) инфраструктуры земельного участка, расположенного в микрорайоне Лунево-Сельцо.