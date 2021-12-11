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Здоровье11 декабря 2021 6:53

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 299 жителей

Большой всплеск заразившихся во Владимире
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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На территории Владимирской области 11 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 72 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 35 сл. в Муромском, 31 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Александровском, 15 сл. в Суздальском,13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Камешковском, 8 сл. в Меленковском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гороховце, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 816 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 17 653 сл. в г. Владимире, 8718 сл. в Гусь-Хрустальном, 8424 сл. о. Муром, 6970 сл. в Ковровском, 3874 сл. в Александровском, 3765 сл. в Петушинском, 3146 сл. в Юрьев-Польском, 3234 сл. в Вязниковском, 3253 сл. в Кольчугинском, 3173 сл. в Суздальском, 2493 сл. в Собинском, 2584 сл. в Киржачском, 1916 сл. в Меленковском, 1812 сл. в Гороховецком, 1593 сл. в Камешковском, 1345 сл. в Селивановском, 1053 сл. в Судогодском, 810 сл. в г. Радужном.