Во Владимире инспекторы ГИБДД помогли водителю попавшей в кювет легковушке

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, утром 9 декабря неподалеку от стационарного поста ДПС на федеральной трассе М-7 жительницу Владимира, ехавшую на легковой иномарке, развернуло на скользкой дороге и выбросило на заснеженную обочину.

Девушка оказалась заблокирована внутри, так что прибежавшие ей на помощь инспекторы городского ОГИБДД. Дежурившие на посту, начали откапывать машину, а затем вытолкнули ее из снежного плена.

К счастью, с дамой за рулем все оказалось в порядке — никаких повреждений ни она, ни ее машина не получили. Девушка пообещала быть осторожнее и внимательнее, и благополучно поехала дальше.

В свою очередь, Госавтоинспекция призывает всех водителей не терять в сложных метеоусловиях бдительность, соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и особенно осторожно проезжать светофоры, перекрестки и пешеходные переходы.