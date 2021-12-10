В Муроме сироте дали благоустроенную квартиру после обращения к прокурорам

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Муромскую городскую прокуратуру поступило обращение муромлянки, которая рассказала, что является сиротой, и в связи с этим была включена в соответствующий список по обеспечению жильем за счет муниципалитета.

Однако после того, как девушке исполнилось 18 лет, новой квартиры она не получила, в связи с чем и обратилась к прокурорам.

Те начали проверку и выяснили, что местные власти действительно не обеспечили ее бесплатной жилплощадью. В связи с этим в суд было подано исковое заявление от имени прокурора.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, и в настоящее время девушке выделили благоустроенную квартиру по договору социального найма.