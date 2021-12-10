В Гусь-Хрустальном хозяин дома убил гостя из-за ревности

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», фигурантом по которому проходит 52-летний житель Гусь-Хрустального.

По версии следствия, днем 20 марта текущего года он находился у себя дома вместе с 55-летним приятелем, с которым распивал спиртное.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, так как один приревновал другого к присутствовавшей во время застолья женщине.

В результате хозяин ударил гостя ножом в область сердца, отчего тот скончался. После этого хозяин сбежал и несколько дней скрывался, но 23 марта оперативникам удалось найти его и задержать в Арзамасском районе Нижегородской области.

Свою вину мужчина так и не признал. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.