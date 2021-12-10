Пловчиха из Мурома вернулась с медалями с Кубка России среди спортсменов с ПОДА

В Подмосковье состоялся Кубок России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. В престижных соревнованиях приняли участие 146 пловцов из 34 регионов страны.

Владимирскую область представляла спортсменка из Мурома Елизавета Чернышева. Она взяла серебро на дистанции 400 и 100 метров, и бронзу на дистанции 50 метров.

- Результатом довольна, - говорит Елизавета. – В Кубке принимали участие сильные соперники, я считаю, у нас результат достойный. Очень приятно было пообщаться с Андреем Калиной, который приезжал на соревнования. Услышать похвалу и напутствие от трехкратного чемпиона Паралимпийских игр, многократного чемпиона мира - это дорогого стоит.

Елизавета Чернышева занимается на базе областной «Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». На данный момент деятельность школы направлена на подготовку спортсменов-инвалидов в условиях высококачественного тренировочного процесса различных форм.

В школе работают 19 тренеров, 5 спортсмена-инструктора, осваивают программы в области физической культуры и спорта 204 спортсмена-инвалида.