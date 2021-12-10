В Муроме владелец дорогой машины получил 156 штрафов за превышение скорости

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области, 42-летний автолюбитель из Муромского района ровно 156 раз попался под камеры фотовидеофиксации, превышая скорость. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей, но водитель не спешил их оплачивать, и в результате на него было возбуждено равное количеству штрафов число исполнительных производств.

Судебные приставы выяснили, что автолюбитель владеет тремя машинами, среди которых была «Maserati Quattroporte» - автомобиль представительского класса стоимостью в несколько миллионов рублей. На машины наложили постановление о запрете регистрационных действий, но это не возымело эффекта.

Оплатил штрафы муромлянин лишь тогда, когда собрался в гости к родственникам за границу, так как на него был наложен запрет на выезд за пределы страны.

В результате исполнительное производство было окончено.