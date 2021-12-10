Нейрохирурги ОКБ поставили на ноги пациентку с опухолью спинного мозга

Провела операцию бригада специалистов ОКБ в составе нейрохирурга Олега Шаханова (на фото), ассистента Андрея Фионина, реаниматолога-анестезиолога Татьяны Козловой и операционной сестры Дины Чернышевой

В сентябре в отделение нейрохирургии ОКБ поступила 55-летняя пациентка с жалобами на невозможность самостоятельного передвижения, слабость и боли в ногах, нарушения функции тазовых органов.

Женщина почувствовала первое недомогание еще около двух лет назад. Она лечилась по месту жительства у невролога и мануального терапевта, но лечение не приносило желаемых результатов. После обследования ей диагностировали опухоль спинного мозга, почти полностью перекрывшую просвет позвоночного канала.

Как сообщил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ, главный внештатный нейрохирург Николай Никитин, специалисты провели высокотехнологичную операцию и полностью удалили новообразование спинного мозга.

Провела операцию бригада специалистов в составе нейрохирурга Олега Шаханова, ассистента Андрея Фионина, реаниматолога-анестезиолога Татьяны Козловой и операционной сестры Дины Чернышевой.

Спустя пять суток после операции пациентка стала подниматься на ноги при помощи ходунков и грудопоясничного корсета. Новообразование оказалось доброкачественным и не потребовало дополнительного лечения.

– Пациентка была выписана из стационара через две недели в удовлетворительном состоянии, с восстановлением чувствительности ног и тазовых функций, возможностью самостоятельного передвижения с ортопедической поддержкой. В наше отделение женщина поступила в кресле-каталке, а ушла домой на своих ногах при поддержке родственников, – отметил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Николай Никитин.

Сейчас женщина продолжает проходить курс восстановительного лечения. Как отмечают медики, с каждым днем женщине становится лучше, она имеет все шансы вернуться к полноценной жизни.