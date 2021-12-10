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Происшествия10 декабря 2021 11:55

Во Владимире сотрудницу почты подозревают в присвоении 150 тысяч рублей

Свой поступок она объяснила финансовыми трудностями
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Владимира. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с сентября по октябрь 2021 года начальница отделения почты с корыстной целью изъяла из кассы более 150 тысяч рублей и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом ей деянии женщина не отрицает, свой поступок объяснила трудным финансовым положением. Расследование уголовного дела продолжается.