Во Владимире сотрудницу почты подозревают в присвоении 150 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Владимира. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с сентября по октябрь 2021 года начальница отделения почты с корыстной целью изъяла из кассы более 150 тысяч рублей и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом ей деянии женщина не отрицает, свой поступок объяснила трудным финансовым положением. Расследование уголовного дела продолжается.