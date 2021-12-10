Во Владимире вынесли приговор москвичке, сбившей женщину на переходе

Ленинским районным судом 48-летняя жительница Московской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром 4 января она на SKODA FABIA ехала по проезжей части автодороги М-7 «Волга» (подъезд к г. Иваново со стороны Москвы) в сторону г. Нижний Новгород. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе дома № 41 по ул. Ноябрьская мкр. Юрьевец г. Владимира, водитель не уступила дорогу женщине, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу, сбила ее и горожанка погибла от полученных травм.

Вину москвичка не признала, однако факт совершения ею преступления подтверждается совокупностью собранных по уголовому делу доказательств. Приговором Ленинского районного суда г. Владимира ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. 200 тысяч рублей подсудимой уже добровольно возмещены. Приговор в законную силу не вступил.