В Коврове на вывоз снега дополнительно выделили почти миллион рублей

Ковровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заметила, что из-за выпадения обильного количества снега в городе сложилась неблагоприятная дорожно-транспортная обстановка.

Чтобы снизить риск аварий и чрезвычайных происшествий, комиссия рекомендовала администрации города выделить из муниципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайный ситуаций управлению городского хозяйства 850 тысяч рублей для оплаты работ по вывозу снега. Управлению городского хозяйства администрации г. Коврова рекомендовано заключить договор с ООО «Дор-Тех» на вывоз снега, а «Дор-Тех» предложено в кратчайшие сроки организовать вывоз снега с территорий города, которые определит управление городского хозяйства.