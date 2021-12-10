В Киржаче пожарные потушили загоревшийся легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.06 на пульт диспетчеров пожарной охраны Киржачского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящей машине у дома №25 по улице Тенистой. На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Прибывшие на место расчеты обнаружили, что горит моторный отсек легковушки. Пожарным удалось быстро справиться с пламенем, общая выгоревшая площадь составила 2 квадратных метра. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.