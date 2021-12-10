Владимирцев оштрафовали за появление на автобусных остановках без масок

За ноябрь Фрунзенский районный суд рассмотрел 67 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Все попавшие под суд горожане находились на остановках общественного транспорта без средств индивидуальной защиты (медицинской маски) в период режима повышенной готовности. По итогам рассмотрения дел судом были назначены наказания в виде административного штрафа.

Кроме того, судом рассмотрено 5 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ, то есть повторном не выполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. По результатам рассмотрения данных дел были назначены административные наказания в виде административного штрафа в сумме 7500 руб