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Общество10 декабря 2021 10:31

Владимирцев не будут штрафовать за остекление балкона

Если оно не влечет изменение фасада и перепланировку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева прокомментировала новость о том, что за самовольное остекление балкона людям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

- В целом ничего кардинально не меняется. Если остекление балкона не затрагивает так скажем технический конструктив дома, то это не будет считаться перепланировкой, а значит никто вас не оштрафует. Есть нюансы, касающиеся облика фасада. Например, дома на центральных улицах города. Есть правила, которые диктуют нам, каким должен быть облик дома. И узаконить остекление в таком случае будет очень сложно, - отметила Еленда Андреева.

То же самое касается и перепланировки, когда балкон решают объединить с кухней или комнатой, выносят туда батареи, утепляют пол.

- Если вы решили сделать такую перепланировку, то для начала вам нужно сделать проект, потом получить разрешение в органах местного самоуправления, для этого понадобится и согласие собственников дома. Если перепланировку не узаконили, то потребуют устранить нарушение, - резюмировала главный жилищный инспектор.