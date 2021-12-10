В жилищную инспекцию Владимирской области поступило больше 11 тысяч обращений от жителей

10 декабря прошел брифинг начальника инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, Елены Андреевой.

Она рассказала, что почти за год проведено 2,5 тысячи проверок, и лишь 1 процент из них - плановые. Выдано 1273 предписания, и это на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Однако стоит отметить, что в пандемийный год очных мероприятий вообще проводилось мало. Так что если сравнивать с 2019 годом, то предписаний стало на 10 процентов меньше. Было наложено штрафов на 7 миллионов рублей (сумма штрафа начинается от 200 тысяч рублей).

- За год к нам поступило 11200 обращений, и это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Из них 42 процента посвящены эксплуатации жилого фонда - уборке снега, подъездов, ремонту. В два раза чаще владимирцы стали жаловаться на незаконную перепланировку. Кроме того, поступали обращения, связанные с перебоями воды и электричества, начислением платы за коммунальные услуги, - рассказала Елена Андреева.

Жителям региона было возвращено больше 5 миллионов рублей.