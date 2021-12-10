Во Владимире открылась Рождественская ярмарка

10 декабря в 11 часов начала работу Рождественская ярмарка. В сквере Липки установили 28 домиков-шале, в 16 из них продают сувенирную продукцию, в 9 - продовольственные товары и в 7- необычные лакомства и вкусные десерты.

Ароматные венгерские калачи, карамельные яблоки, варенья из шишек, орехи в сосновом сиропе, шашлык, фирменные кулебяки и новинка этого сезона — испанский десерт «Чуррос», - всё это смогут купить и попробовать жители и гости Владимира на Рождественской ярмарке!

В подарок близким и родным можно будет приобрести сувенирную продукцию с символом 2022 года и историческими местами города.

Рождественская ярмарка во Владимире будет работать до 16 января.

График работы ярмарки: ежедневно - с 11 до 22 часов. 31 декабря с 11 до 18 часов, 1 января - с 13 до 22 часов.