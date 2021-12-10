Улицы Владимира чистят от снега 44 единицы техники и 58 рабочих

Муниципальные коммунальные службы города Владимира продолжают устранять последствия мощных снегопадов, которые прошли во Владимире 7-9 декабря. Работы по очистке города организованы круглосуточно.

В ночь с 9 на 10 декабря снег с улиц Владимира убирали 32 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Проводилась расчистка проезжих частей городских дорог от снега, наледи и снежной «каши», а также и их обработка противогололедными материалами.

10 декабря работы по уборке снега во Владимире продолжают 44 единицы техники и 58 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами».

Продолжается вывоз собранного снега на место временного складирования. В частности, за прошедшие сутки с улиц Владимира вывезено более 3 тысяч кубометров снежной массы (более 150 рейсов большегрузных самосвалов).

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.