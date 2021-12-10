Во Владимир приедет уникальный музей "В тишине"

В повседневной жизни мы окружены звуками. Они помогают нам понять все, что происходит вокруг нас. Но в каждом городе страны есть люди, живущие в мире тишины. Что может услышать каждый из нас, если отключить звук? Можно ли слышать друг друга в тишине?

Уникальный музей «В Тишине» сможет дать ответы на все вопросы о мире неговорящих людей. Он был открыт в 2020 году в Москве. Для того, чтобы жители страны смогли посетить музей, организаторы решили начать гастрольный тур.

Первым городом гастролей уникального московского музея станет Владимир. Посетить его можно с 16 декабря по 31 января с 10 до 20 часов, ежедневно.

Посетителей ждет интерактивная экскурсия – это 4 интерактивных зала, войдя в которые каждый гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут в интерактивно-игровой форме будет выполнять задания экскурсовода (носителя тишины). Кроме того, можно посетить мастер-класс «Угадай аромат», на котором посетители узнают про обоняние, угадают 14 источников запахов в Арома-лото и создут свой собственный Арома-амулет.

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.14