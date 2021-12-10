Во Владимире водитель такси украл у клиента 30 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Фрунзенского отдела Владимира возбудили уголовное дело по факту кражи денег у 36-летнего местного жителя.

Сам мужчина рассказал, что в конце ноября ехал ночью на такси, а в конце поездки передал водителю свой телефон, чтобы тот сам перевел нужную сумму через онлайн-банк. Однако водитель после якобы неудачной попытки сказал, что ничего не вышло, и заявил, что поездка для клиента оказалась бесплатной.

Тем не менее, со счета оказались списаны 30 тысяч рублей. Оперативникам и следователям удалось установить, что на самом деле 22-летний парень, подозреваемый в краже, воспользовался ситуацией и перевел все доступные деньги клиента на счет своей знакомой.

Сам таксист после задержания сознался в краже.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.