Во Владимирской области 10 декабря коронавирус диагностирован у 302 человек

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области вновь перешагнула отметку в 300. 10 декабря в регионе подтверждено 302 случая, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

68 случаев во Владимире, 38 - в Ковровском, 36 - в Муромском, 28 - в Гусь-Хрустальном, 24 - в Александровском районах. 16 заболевших в Петушинском, 15 - в Вязниковском, 14 - в Кольчугинском, 12 - в Киржачском, по 10 - в Суздальском и Юрьев-Польском районах, по 7 - в Меленковском и Гороховце, по 6 - в Камешковском и в Селивановском районах, по 2 - в Судогодском районе и Радужном, 1 случай в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 517 случаев заболевания (17 581 сл. в г. Владимире, 8687 сл. в Гусь-Хрустальном, 8389 сл. о. Муром, 6930 сл. в Ковровском, 3854 сл. в Александровском, 3752 сл. в Петушинском, 3140 сл. в Юрьев-Польском, 3222 сл. в Вязниковском, 3241 сл. в Кольчугинском, 3158 сл. в Суздальском, 2487 сл. в Собинском, 2575 сл. в Киржачском, 1908 сл. в Меленковском, 1807 сл. в Гороховецком, 1585 сл. в Камешковском, 1341 сл. в Селивановском, 1052 сл. в Судогодском, 808 сл. в г. Радужном).