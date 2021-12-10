Во Владимирской области водитель, сбивший трех кабанов, заплатит 20 тысяч рублей

Госохотинспекция обратилась в суд с иском о возмещении ущерба в размере 90 тысяч рублей причиненного ДТП.

Мужчина, управляя принадлежащим ему автомобилем, наехал на трех кабанов, в результате чего животные погибли от травм. Размер ущерба, причиненный гибелью одной особи кабана, составляет 30 тысяч рублей, сообщает Владимирский областной суд.

Водитель на судебном заседании, подтвердив факт участия в ДТП и отсутствие полиса страхования ответственности, исковые требования не признал. Он сказал, что животные появились на дороге внезапно, и просил учесть проблемы с материальным положением.

Однако суд пришел к выводу, что обязанность по возмещению ущерба следует возложить на водителя, поскольку у него не было страховки. Кроме того, нет доказательств того, что мужчина не видел кабанов, которые перебегали дорогу целым стадом. Он не снизил скорость и не остановился для предотвращения наезда.

Суд уменьшил размер возмещения до 20 тысяч рублей. Также с него взыскана государственная пошлина в размере 800 рублей в доход бюджета муниципального образования «Кольчугинский район», от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден.

Следует отметить, что при наличии полиса ОСАГО причиненный вред возместила бы страховая компания в пределах страховой суммы (400 000 рублей).