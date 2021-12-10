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Общество10 декабря 2021 6:29

В Киржачском районе продана сельхозземля, заросшая сорняками

Нерадивый хозяин не следил за участком, и в итоге его изъяли ввиду плохого состояния
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях в департаменте имущественных и земельных отношений региона состоялись публичные торги по продаже участка сельхозназначения.

Участок площадью в 3,5 гектара был изъят у прежнего хозяина после многочисленных нарушений, которые были установлены в ходе проверок, проводимых еще с 2016 года. Землю по назначению он не использовал. В результате участок полностью зарос.

По итогам торгов был определен новый владелец земли, к которому вскоре перейдет право собственности. Между тем, вся полученная от продажи участка прибыль будет передана прежнему владельцу, за исключением издержек на проведение самих торгов.