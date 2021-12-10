В Вязниках захоронили останки красноармейца, погибшего 80 лет назад

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9 декабря на Покровском кладбище в Вязниках были преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Кудалёва. Они были обнаружены осенью этого года в ходе Вахты памяти «Калужский рубеж − 2021» на территории Мосальского района Калужской области.

Виктор Дмитриевич Кудалёв – уроженец деревни Васенино Вязниковского района (сейчас – Гороховецкий район). Он родился в 1922 году и ушёл на фронт в возрасте 20 лет. Служил стрелком 4-го воздушно-десантного корпуса. Более года сражался с фашистами. Последний его бой состоялся в ходе Вяземской воздушно-десантной операции зимой 1942 года, и с тех пор воин числился пропавшим без вести.

Участники траурного митинга в Вязниках минутой молчания почтили память павшего в борьбе за свободу и независимость Родины Виктора Дмитриевича Кудалёва. Спустя 79 лет вернувшийся с войны солдат обрёл вечный покой в родной земле.