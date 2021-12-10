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Происшествия10 декабря 2021 5:53

В Суздальском районе столкнулись три машины

Есть пострадавший
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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9 декабря 19.38 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Суздальском районе, на 248 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо России».

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение трех машин, есть пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.