Во Владимирской области отремонтировали более 13 километров трассы Р-132 "Золотое кольцо". Речь идет об участке в Гусь-Хрустальном районе.

Износ дорожного покрытия и инфраструктуры на протяжении с 336 по 349 километры составлял 75%. На дороге были просадки, трещины и ямы. Отсутствовали предусмотренные схемой движения дорожные знаки. Обочины были занижены. Наиболее поврежденные отрезки основания дороги восстановили методом холодного ресайклинга. Новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для обеспечения безопасности движения специалисты нанесли разметку из термопластика, установили 2,67 км нового барьерного ограждения и 2,6 км перильного, заменили свыше 300 дорожных знаков и 500 сигнальных столбиков. На 10 остановках общественного транспорта установлены новые павильоны, отремонтированы посадочные площадки и ведущие к ним тротуары. Работы на участке продолжались с мая по конец ноября.