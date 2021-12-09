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Общество9 декабря 2021 14:14

Во Владимирской области отремонтировали более 13 километров трассы Р-132 «Золотое кольцо»

Завершен ремонт участка "км 336 – км 349" в Гусь-Хрустальном районе
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области отремонтировали более 13 километров трассы Р-132 "Золотое кольцо". Речь идет об участке в Гусь-Хрустальном районе.

Износ дорожного покрытия и инфраструктуры на протяжении с 336 по 349 километры составлял 75%. На дороге были просадки, трещины и ямы. Отсутствовали предусмотренные схемой движения дорожные знаки. Обочины были занижены. Наиболее поврежденные отрезки основания дороги восстановили методом холодного ресайклинга. Новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для обеспечения безопасности движения специалисты нанесли разметку из термопластика, установили 2,67 км нового барьерного ограждения и 2,6 км перильного, заменили свыше 300 дорожных знаков и 500 сигнальных столбиков. На 10 остановках общественного транспорта установлены новые павильоны, отремонтированы посадочные площадки и ведущие к ним тротуары. Работы на участке продолжались с мая по конец ноября.