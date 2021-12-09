В Коврове мужчина пришел на день рождение дочери и убил нового сожителя своей бывшей

В Ковровском городском суде будет рассматриваться дело об убийстве. Обвиняется в убийстве 22-летнего молодого человека 40-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Владимирской области, история произошла 4 сентября 2021 года. Обвиняемый приехал к бывшей сожительнице на день рождение дочки. Однако, около ее дома он увидел молодого человека. Мужчина приревновал к новому любовнику своей бывшей и закатил ссору, которая закончилась тремя ударами ножом в шею. Молодой человек скончался на месте, а мужчина сбежал. Правда, далеко он не ушел, через 15 минут его задержали сотрудники полиции.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.