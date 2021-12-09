Владимирским лесникам в следующем году поднимут зарплату

Владимирские лесники сталкивались с двумя основными проблемами: нехватка техники и недостаток молодых кадров. И если первую проблему решили, в этом году пополнили парк техники для борьбы с лесными пожарами, в том числе впервые приобрели квадрокоптеры, то сотрудников не хватает.

- Лесники - они как лес, молодая поросль есть всегда. Но проблема с привлечением молодых кадров существует. Сейчас 435 человек обучается в нашем лесном колледже, сто человек ежегодно выпускаем в отрасль, холим и лелеем. У нас есть льготы для работников сельской местности - прибавка 253 к окладу, для женщин рабочий день на час короче, у молодых специалистов есть возможность карьерного роста, - отметил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.

В следующем году благодаря дополнительно выделенным из бюджета деньгам удастся поднять лесникам зарплату. Руководство надеется, что это повысит престиж профессии и сделает ее привлекательнее для молодежи.