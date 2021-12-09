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Общество9 декабря 2021 13:11

Владимирская область получила от Правительства России субсидий на 800 с лишним миллионов рублей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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9 декабря на уровне Правительства России распределяли субсидии для региональных бюджетов. В том числе, определенные суммы были выделены и для Владимирской области.

Так, 700 миллионов рублей 33 регион получил просто как субсидию для областного бюджета. Эту сумму в регионе распределят самостоятельно в зависимости от необходимости. А вот 132 миллиона 823,1 тысячи рублей пойдут на строго определенные цели. Их Владимирской области выделили на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. То есть на дополнительные места в яслях.

Напомним, что в регионе сохраняется очередь в детские сады лишь для этой возрастной категории. И только во Владимире. Так что, скорее всего, эти средства выделяются конкретно для областного центра.