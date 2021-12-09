Во Владимирской области с 15 декабря введут QR-коды

На прошедшем брифинге по коронавирусу официальный представитель Роспотребнадзора по региону Марина Колтунова поддержала идею введения QR-кодов с 15 декабря.

- Принятие указа — полномочия врио губернатора Владимирской области. Он уже анонсировал, что с 15 декабря, скорее всего, выйдет этот указ. Позиция Роспотребнадзора не изменилась — мы с лета являемся сторонниками, приветствуем эти меры, - подчеркнула Колтунова. - Что касается отстранения людей от работы, скорее всего, это будет после 15 декабря. Работодатели уже обращаются к нам за консультацией, как провести это в правовом ключе. Поэтому тот, кто хотел сделать прививку, времени было достаточно. Если у кого-то проблемы со здоровьем и он не успевает сделать прививку, то медицинская организация дает медотвод. Если нет сведений о вакцинации и нет медотвода, то человек отстраняется от работы.