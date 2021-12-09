Житель Юрьев-Польского получил 2,5 года за организацию незаконной миграции

Юрьев-Польский районный суд вынесен приговор местному жителю. Его признали виновным в "организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой", сообщает областная прокуратура.

С марта 2019 года по конец июля 2020 года мужчина подготавливал и подавал в органы миграционного контроля Владимирской области заведомо подложные документы для получения иностранцам разрешений на временное проживание в России без учета соответствующих квот на основании заключенных фиктивных браков. Таким образом, незаконно в России проживало 8 мигрантов.

Обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Еще один фигурант дела ранее осужден Кольчугинским районным судом, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.