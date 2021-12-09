Из-за неисправности печи в Петушинском районе погибло двое человек

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

В ночь с 8 на 9 декабря в 00.16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу Петушинский район, посёлок Болдино, ул. Левитана.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горел частный деревянный одноэтажный жилой дом по всей площади.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседние дома. В ходе тушения на месте пожара были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются.

Дознаватели МЧС России разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования. К сожалению, пожар был поздно обнаружен – одна из жительниц посёлка увидела огонь и позвонила в пожарную охрану, когда пламя уже охватило весь дом.