Детская школа искусств во Владимире получила инструменты и оборудование на 5,5 миллионов рублей

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10 декабря во Владимире, в Детской школе искусств им. В.А.Солоухина, состоится презентация музыкальных инструментов и оборудования, поступивших в учреждение в рамках регионального проекта «Культурная среда».

На эти цели школа получила более 5,5 миллионов рублей, в том числе более 5 миллионов - из федерального бюджета. С помощью этих средств приобретено 22 музыкальных инструмента –фортепиано «Соната» и «Николай Рубинштейн», баяны «Тула», домры, а также банкетки для фортепиано, интерактивные доски и ноутбуки, мольберты, учебные материалы.

В настоящее время в школе искусств учится 540 детей, обучение ведётся по трём направлениям: музыкальное, хореографическое и художественное. Выпускниками школы за время её существования стали 875 ребят.