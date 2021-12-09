Перед администрацией Владимирской области установят тридцатиметровую живую ель

Как рассказал главный лесник региона, в этом году площадь перед "белым домом" украсит живая ёлка. Пушистое дерево высотой около тридцати метров установят в ближайшее время. Ель уже выбрана и сейчас ее готовят к переезду и установке.

Но в целом владимирцы стали меньше интересоваться живыми елками, предпочитая искусственные. Как ожидают лесники, незаконно вырубать живые ёлки теперь тоже станут реже. А чтобы поймать злоумышленников, в области уже проходят рейды, которые усилят с середины декабря и начнут проводить в том числе ночами. Напомним, законно приобрести живую ель можно на елочных базарах или в филиалах "Владлесхоза".