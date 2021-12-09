После вмешательства прокуратуры в Меленках отремонтировали детские площадки

51 детское оборудование (качели, карусели, игровые комплексы, лавочки, лестницы), расположенное на детских площадках города Меленки, находилось в неудовлетворительном состоянии. Требовалось окрашивание его элементов, подсыпка грунта, установка ограждения, устранение признаков его гниения, сообщает областная прокуратура.

В этой связи прокурором района главе районной администрации внесено представление.

По результатам рассмотрения проведен ремонт детских площадок. Также за ненадлежащее исполнение обязанностей по их содержанию сотрудник муниципального учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.