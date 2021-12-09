Прокуратура настаивает на переселение владимирцев из аварийного дома на улице Разина

Проверка прокуратуры Владимира установила, что двухэтажный деревянный дом № 4 по улице Разина, построенный еще в 1947 году, в 2014 был признан аварийным и подлежащим сносу. По заключению экспертизы физический износ здания составил 79%, существует угроза внезапного обрушения несущих и ограждающих конструкций.

Несмотря на включение данного дома в адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда, мер к отселению жильцов до 1 марта городской администрацией не принято.

Решением районного суда исковые требования надзорного органа удовлетворены, на администрацию города возложена обязанность немедленно отселить жильцов из аварийного дома, предоставить нанимателям муниципальных квартир благоустроенные жилые помещения, а также принять меры к обеспечению жилищных прав собственников квартир в установленном порядке.