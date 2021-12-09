Во Владимире будут работать более 20 катков

Во Владимире идут работы по подготовке к открытию городских катков. Завершаются работы по заливке льда катке на бульваре им. Пушкина.

Директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Молодежный» Марат Мангушев сообщил, что к заливке льда готовились заранее. Сначала сделали отмостку и установили забор, а как только позволили погодные условия - приступили к заливке льда. Марат Мангушев подчеркнул, что для открытия толщина льда на катке должна быть не менее 8 см. На сегодняшний день она составляет около 5 см. Пока позволяют погодные условия, работы по заливке катка будут идти круглосуточно. На катке будет организована работа теплой раздевалки с ячейками для хранения вещей и прокат коньков.

Заливка льда ведется и на других городских катках, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха и на стадионе «Лыбедь». Кроме этого, со своими коньками можно будет покататься на ледовых площадках по следующим адресам:

мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а; мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 9; ул. Верхняя Дуброва, 21; проспект Ленина, 43; проспект Ленина, 24; ул. Диктора Левитана, 3-в; ул. Диктора Левитана, 57; проспект Строителей, 46-а; ул. Белоконской, 10; ул. Горького, 40; ул. Лакина, 139-а; ул. Кирова, 8-а; ул. Юбилейная, 22; ул. Жуковского, 20; ул. Соколова-Соколенка, 7; ул. Куйбышева, 54; ул. Растопчина, 49-б; мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11; мкр. Лесной, ул. Лесная, 5; парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8-а); стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а).