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Общество9 декабря 2021 10:03

Владимирская область на год раньше планирует завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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8 декабря врио Губернатора Александр Авдеев и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали дополнительное соглашение между Владимирской областью и государственной корпорацией, в соответствии с которым в нашем регионе будет досрочно завершено расселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года.

По этому соглашению, Владимирская область обязуется на год раньше срока, до 31 декабря 2023 года, завершить региональную программу переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря этому около 4500 человек смогут на год раньше переехать в новое жильё.

Напомним, всего во Владимирской области запланировано переселить 6790 граждан, проживающих в аварийных домах общей площадью 116,53 тысячи квадратных метров. Всего на это надо 4,48 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 4,38 млрд рублей, регионального и муниципальных бюджетов – 100,59 млн рублей.

После 1 января 2017 года во Владимирской области уже выявлено 243 аварийных многоквартирных дома. В них проживают более 4 тыс. человек.