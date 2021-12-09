Владимирцы смогут узнать, в какие больницы и в каких объемах поступают бесплатные лекарства от коронавируса

На брифинге, посвященном коронавирусу, и.о.директора департамента здравоохранения Артем Осипов проанонсировал появления специальной вкладки на сайте облздрава. Она будет посвящена лекарствам против коронавируса, которые должны выдавать бесплатно, если человек лечится дома.

- Там будут названы лекарства, их объемы и учреждения, куда они направляются. Люди смогут получить необходимую информацию. Кроме того, на сайте МИАЦ мы сделали вкладку, посвященную вакцинации. Туда удобнее заходить с мобильного телефона. А эту же информацию на сайте департамента удобнее изучать с компьютера. Делаем все возможное, чтобы людям было удобно получать необходимую информацию, - подчеркнул Артем Осипов.