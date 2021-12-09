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Общество9 декабря 2021 9:51

Владимирцы смогут узнать, в какие больницы и в каких объемах поступают бесплатные лекарства от коронавируса

Вкладка появится на сайте департамента здравоохранения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На брифинге, посвященном коронавирусу, и.о.директора департамента здравоохранения Артем Осипов проанонсировал появления специальной вкладки на сайте облздрава. Она будет посвящена лекарствам против коронавируса, которые должны выдавать бесплатно, если человек лечится дома.

- Там будут названы лекарства, их объемы и учреждения, куда они направляются. Люди смогут получить необходимую информацию. Кроме того, на сайте МИАЦ мы сделали вкладку, посвященную вакцинации. Туда удобнее заходить с мобильного телефона. А эту же информацию на сайте департамента удобнее изучать с компьютера. Делаем все возможное, чтобы людям было удобно получать необходимую информацию, - подчеркнул Артем Осипов.