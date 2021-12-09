Владимирские тяжелоатлеты выступают на Чемпионате Мира, который стартовал в Ташкенте 7 декабря. Регион на соревнованиях представляют Артур Бабаян, Алексей Ловчев и Александра Козлова.

Медали разыгрываются в 20 весовых категориях, команда Федерации тяжелой атлетики России представлена в большинстве весов.

По предварительным заявкам в соревнованиях планируется участие 638 спортсменов из 91 страны мира (из них 19 спортсменов спортивнои сборнои команды РФ). Мужчины из 84 стран – 364 участника (10 спортсменов спортивнои сборнои команды РФ). Женщины из 71 страны – 274 участницы (9 спортсменок спортивнои сборнои команды РФ).

Александра Козлова выступает 11 декабря в 17 часов, Артур Бабаян – 14 декабря в 14.30, Алексей Ловчев 17 декабря. Прямые трансляции можно смотреть здесь.