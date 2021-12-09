За девять месяцев владимирские бизнесмены взяли в банках более 120 миллиардов рублей

Кредитование бизнеса во Владимирской области в этом году демонстрирует рост на 23 процента. Лидером по объемам кредитования стали предприятия обрабатывающей промышленности 57 миллиардов рублей (рост на 11%).

- По итогам 9 месяцев текущего года инвестиции в развитие производства возросли на 4,3% против аналогичного периода прошлого года. Увеличение объема произведенной продукции демонстрирует пищевая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, древесины, электрического оборудования. Предприятия возвращаются к реализации ранее задуманных проектов и наращивают обороты, – отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

По темпам роста займов лидерами стали строительные компании: выдача кредитов возросла в 3 раза до 2,5 миллиардов рублей, также увеличились операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг (рост в 2,3 раза до 3,7 миллиардов рублей).

С января по сентябрь малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели региона взяли в банках 36,3 миллиарда рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее. Часть кредитов малый бизнес получил по льготным антикризисным госпрограммам.